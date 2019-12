Polizeikontrolle : Sonnenbrille verrät Betrügerin in Dortmund

Sonnenbrille verrät Betrügerin in Dortmund

Dortmund Eine auffällige Sonnenbrille bei trüben Witterungsbedingungen hat eine mutmaßliche EC-Karten-Betrügerin in Dortmund auffliegen lassen.

Auf Nachfragen zur Herkunft des Geldes habe sie sich in Widersprüche verwickelt. „Auch das Tragen einer Sonnenbrille bei diesen Witterungsverhältnissen konnte sie nicht erklären“, so die Polizei. Eine Überprüfung habe dann ergeben, dass die 31-Jährige einschlägig wegen Diebstahlsdelikten bekannt sei. In diesem Fall bestehe der Verdacht, dass sie das Geld mit der Kreditkarte aus dem gestohlenen Portemonnaie einer 74 Jahre alten Dortmunderin abgehoben habe.