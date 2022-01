„Papa liegt komisch auf der Couch“ : Siebenjähriger rettet seinem Vater mit Notruf vermutlich das Leben

Dortmund Ein siebenjähriger Junge hat in Dortmund den lebensbedrohlichen Zustand seines zuckerkranken Vaters erkannt und ihn durch einen besonnenen Notruf wohl gerettet. Die Feuerwehr nannte den Schüler in einer Mitteilung einen „kleinen Helden“. Der bedankte sich mit einem Geschenk bei den Einsatzkräften.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete, war der Notruf am Montag gegen 18.10 Uhr eingegangen: „Eine Kinderstimme erklärte dem Leitstellendisponenten, der den Anruf annahm, in einer für das Alter sehr ruhigen und sachlichen Art und Weise, dass es seinem Vater sehr schlecht ginge. Er liege komisch auf der Couch, habe Schweiß auf der Stirn und sei nicht ansprechbar.“