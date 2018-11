Dortmund: Sechs Jahre Jugendhaft nach tödlicher Messerattacke

Urteil am Landgericht Dortmund

Justizgebäude in Dortmund. Foto: dpa/Marcel Kusch

Dortmund Ein Schüler ersticht einen Mitschüler auf dem Schulflur. Das Gericht verurteilt den Täter nicht wegen Mordes oder Totschlags, sondern verhängt eine Jugendstrafe wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Gesamtschule in Lünen hat das Dortmunder Landgericht einen 16-jährigen Schüler zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt. Die Richter sind davon überzeugt, dass der Angeklagte Ende Januar einen Mitschüler vor Beginn des Unterrichts auf einem Schulflur erstochen hat. Die Tat werteten sie am Freitag jedoch nicht als Mord oder Totschlag, sondern als Körperverletzung mit Todesfolge. Nach Angaben von Gerichtssprecher Thomas Jungkamp konnte die Kammer keine sicheren Feststellungen zum Tötungsvorsatz treffen.