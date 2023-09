Video aus Dortmund geht viral Schwimmt da wirklich ein Hai im Hafenbecken?

Die Betreiber des Hafenbeckens in Dortmund machen sich auf Nachfrage unserer Redaktion jedoch keine Sorgen. Die Hafenmeister, die routinemäßig das Becken kontrollieren, halten aber besonders die Augen offen. „Wir haben keinen Anlass zu glauben, dass dort etwas schwimmt, dass ein Casting bei Steven Spielberg gewinnen könnte“, so Pressesprecher Pascal Frai. Er spielt damit auf den Film „Der weiße Hai“ an, einem Horror-Film aus dem Jahre 1975 von Steven Spielberg.