Zeugensuche : Schwerverletzter auf Bundesstraße in Dortmund gefunden

Dortmund Autofahrer haben auf der Bundesstraße 54 in Dortmund einen schwerverletzten Mann gefunden. Da er nicht ansprechbar ist, sucht die Polizei nun Zeugen. Es ist unklar, ob es einen Verkehrsunfall gab.

Der Vorfall ereignete sich bereits am frühen Montagmorgen, wie die Dortmunder Polizei am Samstag mitteilte. Ermittlungen zufolge lag der Mann gegen 4.20 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schnellstraße, stadtauswärts und etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Rombergpark. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren.