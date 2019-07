Mann in Dortmund angeschossen : Verletzter Friseur soll „Bandidos“-Mitglied sein

Dortmund Ein Mann wird in einem Dortmunder Friseursalon angeschossen. Für die Ermittler ist das Opfer kein Unbekannter: Der Friseur soll Mitglied der Rockergruppe „Bandidos“ sein. Er ist gerade erst zu vier Jahren Haft verurteilt worden, kam aber auf freien Fuß.

Eine gute Woche ist es her, da feierte ein neuer Friseur nachträglich seinen Einstand bei einem Salon an der Hansastraße in der Dortmunder Innenstadt. Fotos bei Facebook zeigen den Mann - der an dem Tag auch seinen 38. Geburtstag feierte - mit Kollegen und Kuchen. Am Donnerstag andere Szenen an dem Laden: Schwer bewaffnete Polizisten bewachen einen Tatort, an dem Minuten vorher einem Mann ins Bein geschossen wurde. Das Opfer war der neue Friseur.