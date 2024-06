Tödliche Schüsse Schuss aus Polizeiwaffe in Dortmund – Verfahren eingestellt

Zwei Monate nach einem tödlichen Schuss auf einen Obdachlosen in Dortmund hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die am Einsatz beteiligten Polizeibeamten eingestellt. Das Verhalten der Beamten sei gerechtfertigt gewesen, teilte die Ermittlungsbehörde am Montag mit. Die Polizei in Recklinghausen hatte - wie in solchen Fällen üblich - aus Gründen der Neutralität die Ermittlungen übernommen.