Ermittlungsverfahren läuft : Schüsse in Dortmunder Park – Bundespolizei reagiert sofort

In einem Dortmunder Park fielen Schüsse. Die Bundespolizei reagierte sofort (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dortmund Am Mittwochabend vernahmen Bundespolizisten in einem Park in Dortmund Schüsse. Abgegeben wurde diese von Jugendlichen. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen stellen und leiteten ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Am frühen Abend befanden sich Bundespolizisten mit ihren Diensthunden im Fredenbaumpark in Dortmund-Westerholz, als sie die Abgabe von zwei Schüssen wahrnahmen. Die Beamten konnten den Ort des Geschehens schnell ausfindig machen und stießen auf vier Personen, die sich im Gebüsch aufhielten. Einem der mutmaßlichen Täter gelang die Flucht, ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige konnten festgenommen werden.

Die Waffe, eine Schreckschusspistole, aus der die Schüsse abgefeuert wurden, konnte neben den Tatverdächtigen auf dem Boden liegend sichergestellt werden. Die Waffe war mit Munition geladen. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Dortmund durchsuchten die Jugendlichen und fanden jeweils ein kurzes Küchenmesser in den Bauchtaschen von zwei Personen.

Anschließend übernahm die Landespolizei die Heranwachsenden und die weiteren Ermittlungen. Ein Bundespolizist verletzte sich bei den polizeilichen Maßnahmen und zog sich eine Fraktur des linken Daumens zu. Bundespolizisten leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

