Ärger in Dortmund : Schülerinnen wegen Regenbogenflagge verfolgt und beleidigt

Ärger in Dortmund

Mitschüler sind in Dortmund Jugendliche wegen einer Regenbogenfahne angegangen. (Symbolbild) Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Dortmund Drei Schülerinnen hatten in Dortmund eine Regenbogenflagge mit zur Schule gebracht. Daraufhin seien die drei von Mitschülern angegangen worden. Der Vorfall an der Robert-Koch-Realschule schlug vor allem im Netz hohe Wellen.

Drei Schülerinnen in Dortmund, die als Zeichen der Toleranz eine Regenbogenfahne geschwenkt haben, sind auf dem Schulhof hart angegangen worden. Der Vorfall an der Robert-Koch-Realschule schlug vor allem im Netz hohe Wellen, nachdem einzelne Schüler Videos auf Social Media-Kanälen verbreiteten. Die Schulleitung sei fassungslos, die Geisteshaltung der Schulgemeinschaft bleibe aber Toleranz, betonte Schulleiter Wolfgang Siebeck am Donnerstag auf dpa-Anfrage.