Großeinsatz in Dortmund Mehr als 300 Schaulustige behindern Polizei bei Schlägerei

Bis zu 300 Schaulustige sollen am Sonntagabend in Dortmund einen Polizeieinsatz wegen einer größeren Schlägerei behindert haben. Einige der Umstehenden hätten die Einsatzkräfte aggressiv belästigt, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 15-Jähriger beleidigte demnach Polizisten und wurde kurzzeitig festgenommen. In der Mitteilung ist von einer „teils aggressiven Grundstimmung“ unter den Schaulustigen die Rede. Einem Platzverweis seien die meisten aber dann nachgekommen.