Unfall in Dortmund Rund 200 Schaulustige behindern Beamte bei Unfallaufnahme

Dortmund · Ein Autofahrer kollidiert in Dortmund mit mehreren anderen Wagen. Rund 200 Schaulustige versammeln sich am Unfallort und behindern die Arbeit der Polizei. Was dazu bekannt wurde.

12.05.2024 , 14:16 Uhr

Die Leuchtschrift „Unfall“ ist auf dem Dach eines Streifenwagens zu sehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Rund 200 Schaulustige haben Polizisten bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls in Dortmund behindert. Bei einem Überholmanöver war ein 32-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit mit mehreren Wagen kollidiert, wie die Polizei am Sonntag (12. Mai 2024) mitteilte. Verletzt wurde niemand. Weil es in der Nähe des Unfallorts aber viel Außengastronomie gibt, erregte der Crash einiges Aufsehen. Deswegen musste die Polizei Verstärkung holen, um die Schaulustigen am Freitagabend (10. Mai) von der Straße zurückzudrängen. Alkohol am Steuer - die wichtigsten Gesetze und Regeln Promillegrenzen und Strafen Alkohol am Steuer - die wichtigsten Gesetze und Regeln Der Autofahrer war ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Nach einem kurzen Fluchtversuch sei der Mann vorläufig festgenommen worden. Zuvor war er den Beamten mit seinem Auto bereits aufgefallen. Die Streife hatte wegen der hohen Geschwindigkeit allerdings Mühe, dem Mann hinterherzufahren. Anzeigen gegen die Schaulustigen gab es nicht. Den Autofahrer erwartet ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

(dw/dpa)