Vorfall in Dortmund : Rechtsextremer attackiert Presseteam

Dortmund Laut Polizeiangaben hat ein Rechtsextremer am Samstag ein Presseteam in Dortmund angegriffen. Der Mann hat gegen die Kamera der Journalisten geschlagen und eine Person leicht verletzt.

In der Stadt fanden am Samstag mehrere weitere Versammlungen statt, unter anderem eine ebenfalls nicht genehmigte Spontanversammlung am Willy-Brandt-Platz. Nachdem sich die verbotene Versammlung am Alten Markt aufgelöst hatte, kam es in Höhe der Hansastraße zu dem Angriff.