Hauptbahnhof Dortmund : Raucherin löst Tumult auf Bahnsteig aus

Dortmund Weil eine Niederländerin neben einer schwangeren Frau eine Zigarette rauchte, sprach ein Mann sie an. Die Frau rastete daraufhin aus und sorgt innerhalb weniger Minuten für eine Eskalation zwischen mehreren Menschen.

Am Samstagabend soll es auf einem Bahnsteig im Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Grund der tumultartigen Auseinandersetzung soll eine 25-jährige niederländische Frau gewesen sein, die in der noch geöffneten Tür eines Zuges rauchte.

Bundespolizisten ermittelten, dass eine 25-jährige Frau in der geöffneten Tür der am Bahnsteig wartenden Regionalbahn 51 geraucht haben soll. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine schwangere 29-jährige Frau aus Billerbeck in dem Zug. Ein Begleiter der schwangeren Frau soll die Raucherin aufgefordert haben, Rücksicht auf die 29-Jährige zu nehmen und das Rauchen in der Tür einzustellen.