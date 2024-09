Vorfall in Dortmund Radfahrer bei Angriff von Gruppe schwer verletzt

Ein 31 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Angriff in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden. Eine Gruppe von bis zu zehn Männern habe den Radfahrer am Samstag angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Haupttäter habe dem 31-Jährigen Schnittwunden zugefügt. Zur Tatwaffe macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine weiteren Angaben.