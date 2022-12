Nach Messerattacke an Hochschule in Hamm Prozessbeginn gegen 34-Jährigen Angreifer in Dortmund

Nach einem Messerangriff an der Hochschule Hamm-Lippstadt mit einer Toten und drei Verletzten beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) am Dortmunder Schwurgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 34-jährige Deutsche aus Hamm soll am 10. Juni mit zwei Messern bewaffnet in die Hochschule eingedrungen sein und dort wahllos mehrere Menschen angegriffen haben. Eine 30-jährige Lehrbeauftragte aus Essen erlitt dabei so schwere Stich- und Schnittverletzungen, dass sie einen Tag später starb. Drei junge Studierende überlebten die Messerattacke.