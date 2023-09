Prozessbeginn in Dortmund Mutmaßlicher Anschlagsplan mit Giftwaffe – Angeklagter schweigt vor Gericht

Am Dortmunder Landgericht hat der Prozess gegen einen iranischen Terrorverdächtigen begonnen. Der Angeklagte war im Januar in Castrop-Rauxel festgenommen worden. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen vor, einen Anschlag mit einer chemischen Waffe geplant zu haben. Durch die Freisetzung von Giftstoffen sollte eine Vielzahl arg- und wehrloser Menschen getötet werden, heißt es in der am Mittwoch verlesenen Anklageschrift. Der Iraner soll eine Anleitung zur Herstellung der Gifte Rizin und Cyanid auf seinem Smartphone gespeichert haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft hatte er bis zum Tag seiner Festnahme außerdem bereits zahlreiche erforderliche Einzelteile beschafft.