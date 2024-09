Kamera nahm sie auf Polizeiwagen in Dortmund angezündet – Ermittlungen gegen zwei junge Frauen

Nachdem zwei Streifenwagen der Polizei in Dortmund in Brand gesteckt wurden, ermittelt die Polizei gegen zwei junge Frauen. Wie die Polizei mitteilte, konnten Beamte die am Morgen entdeckten Brände selbstständig mit Feuerlöschern unter Kontrolle bringen und löschen. An einem dritten Streifenwagen entdeckten sie Spuren von einer versuchten Brandstiftung.