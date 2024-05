Auf drei Jahre befristet Dortmunder Polizeipräsident ordnet Messertrageverbot an

„Die Messer müssen von der Straße! Dass viele meinen, man müsse jetzt ein Messer wie sein Handy mit sich führen, führt in eine gefährliche Spirale. Das Trageverbot ist ein vielversprechender Baustein in unserem ganzheitlichen Ansatz mit Präsenz, Kontrolldruck und Ermittlungen im Hintergrund, um dem Problem der Gewaltkriminalität entschieden entgegenzutreten“, sagte Lange laut Mitteilung. Zuletzt war in Dortmund am 19. Mai ein 15-Jähriger bei einem Streit mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden.