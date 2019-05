Zwei Schwerverletzte in Dortmund : Ansteckungsgefahr für Ersthelfer - Polizei warnt nach Unfall

Zwei Schwerverletzte in Dortmund

Dortmund In Dortmund hat es am Freitag einen schweren Unfall gegeben. Mehrere Helfer waren dort im Einsatz. Die Polizei suchte sie mit einem Aufruf. Der Grund: Ansteckungsgefahr.

In Dortmund hat sich am Freitag ein Unfall ereignet: Auf der B54 nahe der Auffahrt Dortmund-Wellinghofen kam aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Böschung. Der 37 Jahre alte Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.