Mit Fahrrad unterwegs Dortmunder Polizei sucht vermisste 14-Jährige aus Lünen

Die Polizei in Dortmund sucht nach einem 14 Jahre alten Mädchen. Die Jugendliche aus der Stadt Lünen werde seit Samstag (13. Juli 2024) vermisst, teilten die Beamten mit. Zuletzt sei die 14-Jährige am Freitagabend (12. Juli) in ihrem Kinderzimmer gesehen worden. Am Morgen danach habe sie sich nicht mehr in der Wohnung befunden. Vermutlich sei die 14-Jährige mit einem Fahrrad weggefahren, hieß es. Mitgenommen habe sie verschiedene persönliche Gegenstände und auch Wechselkleidung.