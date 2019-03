Vermisste aus Dortmund: Polizei sucht mit Foto nach 18-Jähriger mit Baby

Mit diesem Foto fahndet die Polizei in Dortmund nach Lisa und ihrem Baby. Foto: Polizei Dortmund

Dortmund Die Polizei in Dortmund fahndet nach zwei vermissten Personen: der 18-jährigen Lisa Hildebrandt und ihrem Kleinkind Maximilian. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund, in der Lisa und ihr dreieinhalb Monate alter Sohn Maximilian untergebracht sind, hatten die beiden am Mittwochabend bei der Polizei als vermisst gemeldet.