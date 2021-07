Nächtliche Ruhestörung : Polizei räumt Dortmunder Park mit rund 500 Leuten

Dortmund Anwohner eines Dortmunder Parks hatten die Polizei gerufen, weil auf dem Gelände mehrere Hundert Leute zusammengekommen waren. Nicht alle nahmen den Platzverweis friedlich hin.

Die Polizei in Dortmund hat in der Nacht zu Sonntag den Park der Partnerstädte mit rund 500 Menschen geräumt. Mehrere Anwohner hatten sich zuvor wegen Ruhestörungen bei der Leitstelle beschwert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.