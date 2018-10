Dortmund: Polizei nimmt nach rechten Demos acht Männer fest

Ausschreitungen bei rechtsextremer Demo in Dortmund

Dortmund Teilnehmer einer rechtsextremen Kundgebung in Dortmund haben Polizisten und Gegendemonstranten mit Feuerlöschern angegriffen. Acht der mutmaßlichen Täter wurden vorläufig in Gewahrsam genommen, darunter ein Mitglied des Stadtrats.

Die Dortmunder Polizei war am Mittwoch bei zwei Veranstaltungen rechter Gruppen im Einsatz. Bei einer der Kundgebungen kam es am Abend zu Zusammenstößen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben acht rechte Demonstranten vorläufig fest. Nach der Feststellung ihrer Identität wurden die Männer aber wieder entlassen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.