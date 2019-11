Ermittlungen in Dortmund : Polizei nimmt mögliche Helfer nach Schüssen auf Friseur fest

Ermittlungen in Dortmund

Polizisten stehen in Dortmund vor einem Friseursalon hinter einem Absperrband (Archivbild). Foto: dpa/Stephan Schütze

Dortmund Vier Monate nach einem Schuss auf einen Friseur in Dortmund hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Der 34-Jährige und der 27-Jährige stehen im Verdacht, den weiterhin unbekannten Schützen unterstützt zu haben.

Das teilte der Dortmunder Staatsanwalt Henner Kruse am Mittwoch mit. Die Polizei habe seit dem Morgen Wohnungen mehrerer Beschuldigter durchsucht, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Der Friseur war durch den Schuss am Bein verletzt worden.