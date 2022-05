Nach Auffahrunfall bei Hagen : Verfahren gegen 34 Unfallgaffer eingeleitet

Dortmund Nach einem Auffahrunfall mit mehreren Lastwagen bei Hagen hat die Dortmunder Polizei Ermittlungen gegen 34 Gaffer eingeleitet.

Nachdem am Dienstag auf der Autobahn 1 (Köln-Bremen) drei Sattelschlepper aufeinander gefahren waren und ein 64-jähriger Mann aus dem Führerhaus befreit werde musste, fotografierten die Schaulustigen die am Boden liegenden Verletzten aus ihren Autos heraus. Der Lkw-Fahrer schwebt laut Polizei am Mittwoch noch in Lebensgefahr. Der Sachschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt.