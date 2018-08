Dortmund:Polizei fahndet wegen Überfall auf Joggerin

Dortmund Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der eine Frau in einem Dortmunder Waldstück gewürgt und sexuell angegriffen haben soll.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Montag, 13. August, gegen 17.40 Uhr, in Dortmund in einem Waldstück östlich des Zoos eine Joggerin überfallen und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. Die 54-Jährige lief laut Polizei auf dem zweiten Fußweg südlich des Berufsförderungswerkes, der parallel zur Zillestraße verläuft und lief vom Feld aus in Richtung Zoo. Hinter einem umgestürzten Baum wurde sie plötzlich von hinten von einem Unbekannten sexuell angegriffen und gewürgt.