Antisemitische Parolen bei Demo : Dortmunder Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung gegen Rechte

Dortmund Bei einer rechtsextremistischen Demonstration sind in Dortmund antisemitische Parolen gerufen worden. Nun ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung.

Die beiden Tatverdächtigen seien bei einem Aufzug am Montagabend identifiziert worden, teilte die Dortmunder Polizei am Dienstag mit. Etwa 60 Rechtsextreme waren an dem Abend durch die Dortmunder Nordstadt gezogen. Die Polizei stellte auch Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht, Widerstand, versuchter Körperverletzung und Landfriedensbruch gegen Gegendemonstranten.