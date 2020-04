Neben Drogen und Waffen : Bei Fahrzeugkontrolle - Polizei entdeckt „blinde Passagiere“

Dortmund Ein 19-Jähriger aus Unna hat offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto gesteuert. Gemeinsam mit drei Bekannten verstieß er zudem gegen das aktuelle Kontaktverbot, denn ein versuchtes Versteckspiel scheiterte.

Polizeibeamte kontrollierten den Autofahrer um 23:30 Uhr vor der Autobahnpolizeiwache in Kamen an der Autobahn 1. Gemeinsam mit einem 34-Jährigen war er dort in seinem Mercedes unterwegs - zumindest schien es so.