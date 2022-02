Wegen Impfpassfälschungen : Polizei durchsucht Wohnung von Rechtsextremist in Dortmund

Dortmund Die Polizei durchsuchte am frühen Freitagmorgen zwei Wohnungen in Dortmund. Die Bewohner werden verdächtigt, gefälschte Impfpässe erstellt und verbreitet zu haben. Einer von ihnen gehört der rechtsextremen Kleinpartei Die Rechte an.

Wegen des Verdachts auf die Erstellung und Verbreitung von gefälschten Impfpässen hat die Polizei am Freitagmorgen zwei Wohnungen in Dortmund durchsucht. Eine der Wohnungen werde von einem Funktionsträger der rechtsextremen Kleinstpartei Die Rechte bewohnt, teilte die Polizei mit.

Der Einsatz der Sonderkommission „Rechts“, die gegen die Neonazi-Szene in Dortmund ermittelt, dauerte am Morgen an. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

(bora/dpa)