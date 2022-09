Beschluss vom Oberverwaltungsgericht NRW in Münster : Polizei darf Dortmunder Nordstadt mit Video überwachen

Beschluss vom Oberverwaltungsgericht NRW in Münster

Die Polizei in Dortmund darf dire Nordstadt weiter per Video überwachen (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

Münster/Dortmund Die Polizei in Dortmund darf die Videoüberwachung in der Nordstadt fortsetzen. das Gericht begründete seine Entscheidung mit der hohen Straßenkriminalität, die im überwachten Abschnitt erheblich höher ist als im restlichen Stadtgebiet.

Das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster hat am Freitag den Eilantrag eines Bürgers in zweiter Instanz abgelehnt (AZ.: 5 B 303/21) und betätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. (Az.: 17 L 1531/20).