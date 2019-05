100.000 Spieler erwartet : Dortmund veranstaltet viertägiges „Pokémon Go“-Fest im Juli

Dortmund Bereits zum zweiten Mal ist Dortmund die Pokémon-Hauptstadt Europas: Anfang Juli lockt ein Spielevent tausende Spieler nach Nordrhein-Westfalen.

Im Juni 2018 hatte bereits eine ähnliche Veranstaltung in Dortmund stattgefunden: die „Pokémon Go Safari-Zone“. Daran hatten mehr als 170.000 Spieler aus aller Welt teilgenommen.

Nach Angaben des Veranstalters ist Dortmund die erste europäische Stadt, die ein „Pokémon Go Fest“ ausrichtet. „Dortmund und der Westfalenpark bieten perfekte Rahmenbedingungen“, erklärt Anne Beuttenmüller, Head of EMEA Marketing bei Niantic, in einer Mitteilung. „Dass Dortmund zum zweiten Mal in Folge als die europäische ‚Pokémon Go’-Hauptstadt auserkoren wurde, ehrt uns“, sagt Thomas Westphal, Geschäftsführer der Dortmunder Wirtschaftsförderung.