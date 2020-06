Stiftung mit Sitz in Dortmund : Patientenschützer warnt vor zu hohen Erwartungen an Corona-App

Dortmund Die Corona-App könne ein zusätzlicher Baustein sein, „nicht mehr aber auch nicht weniger“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Brysch. Die Nutzung müsse freiwillig bleiben.

Patientenschützer dämpfen die Erwartungen an die von der Bundesregierung angekündigte Corona-App. Sie könne "ein zusätzlicher Baustein" für den Eigenschutz sein, erklärte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, am Montag in Dortmund. "Nicht mehr, aber auch nicht weniger."

Die App, die am Dienstag starten soll, komme spät, fügte Brysch hinzu. Nun komme es darauf an, "besonders die Beschäftigten in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Arztpraxen zum Mitmachen zu sensibilisieren". Die Nutzung müsse freiwillig bleiben. "Aber ohne Medizin und Pflege wird das Angebot schnell zum Flop", mahnte der Experte. Die meisten Übertragungen von Covid-19 erfolgten nicht durch Patienten: "Viel zu oft waren es Beschäftigte in Medizin und Pflege, die sich untereinander angesteckt haben."