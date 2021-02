Vereiste Gleise in Dortmund : Passanten schieben Straßenbahn an

Dortmund Nachdem eine Straßenbahn in Dortmund auf vereister Strecke liegengeblieben war, spielten sich in der Ruhrgebietsmetropole ungewöhnliche Szenen ab. Passanten kamen dem Straßenbahnfahrer und seinen Kollegen zu Hilfe. Ein Video dokumentiert die Aktion.

Bei klirrender Kälte haben Passanten eine steckengebliebene Straßenbahn in Dortmund auf vereisten Gleisen wieder in Bewegung gesetzt. Bei der Sonderfahrt sollte ein Fahrschullehrer die Befahrbarkeit der Strecke testen, schilderte eine Sprecherin der Dortmunder Stadtwerke DSW21.

Fahrgäste waren nicht im Wagen, dafür einige Mitarbeiter der Stadtbahn. An einer Steigung in Innenstadtnähe sei am Montagvormittag dann kältebedingt Schluss gewesen. Hilfsbereite Passanten sprangen den Mitarbeitern zur Seite und schoben die Stadtbahn an. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.