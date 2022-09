Zelten statt Parken : „Parking Day“ in NRW – Europäische Mobilitätswoche ruft zu nachhaltiger Mobilität auf

Dortmund Zum „Parking Day“ übernehmen in NRW verschiedene Initiativen Flächen, auf denen sonst Autos das Bild bestimmen. Unter anderem wird gezeltet.

Aktionen gibt es nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) NRW unter anderen in Münster, Dortmund, Hagen, Düsseldorf und Essen. So heißt es ab 15.00 Uhr „Zelten statt Parkplatz“ auf der Kaiserstraße in Dortmund. In der östlichen Innenstadt der Stadt im Ruhrgebiet entsteht dann auf einer Parkfläche ein Campingplatz mit Zelten, Hängematte, Liegestühlen und ab 18.00 Uhr ein Mitmachpicknick. In Münster wird die Hauptverkehrsader Hammer Straße ab 13.00 Uhr zum „Viertel für Future“, in der Landeshauptstadt Düsseldorf wird die nördliche Königsallee von 14.00 bis 18.00 Uhr zur „Grünen Oase“.