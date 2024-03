Bilder von der Verhandlung Oliver Pocher geohrfeigt – Prozess in Dortmund gegen Rapper Fat Comedy

Der Rapper Fat Comedy soll Oliver Pocher im März 2022 in der Dortmunder Westfalenhalle am Rande eines Boxkampfs ohne Warnung ins Gesicht geschlagen haben. Zwei Jahre später sahen sich beide vor Gericht wieder. Der Rapper auf der Anklagebank, Pocher als Nebenkläger und Zeuge. So lief der Prozess.

Oliver Pocher kommt in den Gerichtssaal im Amtsgericht, links seine Anwältin Patricia Cronemeyer.