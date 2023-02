Projekt in Dortmund Das „Offene Wohnzimmer“ für geflüchtete Mütter und Kinder aus der Ukraine

Zum Jahrestag des russischen Übergriffs auf die Ukraine ist die Angst bei vielen nach Deutschland geflüchteten Menschen um ihre Angehörigen groß. „Meine Eltern sind in Odessa geblieben. Im Nachbarhaus sind Raketen eingeschlagen“, berichtete Irina, die ihren Nachnamen nicht in der Öffentlichkeit nennen will, am Freitag in Dortmund bei einem Besuch von SPD-Landeschef Thomas Kutschaty im „Offenen Wohnzimmer“, einem Projekt des Frauenzentrums Dortmund. Irina und ihr Nachwuchs erhalten in dem Projekt umfassende Unterstützung, ebenso wie weitere 40 Mütter und zahlreiche Kinder und Jugendliche.