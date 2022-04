Tat in Dortmund : Neonazis hängen an Hitlers Geburtstag Flaggen an Häuser

Neonazis hängen an Hitlers Geburtstag Flaggen an Häuser

Dortmund Neonazis im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld haben am Mittwoch laut Polizei mehrere Häuser mit Reichsflaggen behängt. Nachdem eine Polizeistreife die 22 Flaggen entdeckt hatte, griffen Stadt und Polizei ein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Anwohner zunächst aufgefordert, die Flaggen in den Farben Schwarz, Weiß und Rot abzunehmen. Als dies nicht geschah, wurden die Behörden selbst aktiv. Mit Hilfe eines Hubwagens wurden die Fahnen abgeschnitten oder abgehängt. Die Neonazis, die in dem Stadtteil in mehreren Häusern wohnen, nutzten das Geburtsdatum Adolf Hitlers am 20. April für ihre Aktion, wie der Polizeisprecher sagte.