Erklärung für Sturz in den Ems-Kanal : Navi lotst Mann mit Auto in Dortmund ins Hafenbecken

Dortmund Samstagmorgen war ein Auto in ein Hafenbecken in Dortmund gestürzt. Jetzt konnte die Polizei die Unfallursache klären: Das Navi hatte den unter Drogen stehenden Fahrer dorthin gelotst.

Das Vertrauen in sein Navigationsgerät hat einem Autofahrer in Dortmund ein unfreiwilliges Bad im Kanal beschert. Laut Polizei stürzte er am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen in ein Hafenbecken des Dortmund-Ems-Kanals, weil „plötzlich die Straße zu Ende“ gewesen sei.