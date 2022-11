Nagetiere aus Südamerika : Nutrias breiten sich in Revieren in NRW besonders aus

Nutrias breiten sich in Revieren in NRW besonders aus

Dortmund/Berlin Nutrias sind putzige Nager aus Südamerika. Sie machen sich auch in Deutschland breit - und laut Jägern damit zunehmend heimischen Tierarten zu schaffen. Eine Erhebung zeigt, dass sich die Nagetiere in NRW offenbar besonders wohlfühlen.

Das Nagetier Nutria breitet sich laut Beobachtungen von Jägern weiter in Deutschland aus - besonders in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus neuen Zahlen des Deutschen Jagdverbandes (DJV) zu der auch Biberratte genannten Art hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Zwei Drittel der Jagdbezirke in NRW, für die Zahlen für 2021 vorliegen, meldeten demnach Nutrias bei sich. 2015 war es noch ein Drittel der Bezirke gewesen.