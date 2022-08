Polizei sucht Zeugen : Nächtlicher Angriff mit Stichwaffe in Dortmund – 23-Jähriger schwer verletzt

Nächtlicher Angriff mit Stichwaffe in Dortmund – 23-Jähriger schwer verletzt

In Dortmund wurde ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt - die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Dortmund In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann in Dortmund angegriffen und schwer verletzt worden. Der genaue Hergang ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Ein 23-jähriger Mann ist in Dortmund mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt worden. Er war ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht zum Sonntag zu Fuß unterwegs, als er von einem oder mehreren Unbekannten unvermittelt angegriffen wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Verletzungen wurden zunächst als lebensgefährlich beschrieben, nach ersten Behandlungsmaßnahmen bestehe aber keine Lebensgefahr mehr, hieß es.