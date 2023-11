Große Trauer um jungen Fußballer Schweigeminute für verstorbenen C-Jugendspieler

„Wir, die Fußballerinnen und Fußballer im Kreis Dortmund und in ganz Westfalen, sind fassungslos und zutiefst traurig. Unsere Gedanken sind bei der Familie des Jungen. Bei seinen Freunden. Bei seinen Mitschülern. Und vor allem bei den Mitspielern und seinem Verein“, heißt es beim Verband. „Wir können unsere Trauer und unser Mitgefühl nur schwer in Worte fassen. Deswegen bitten wir Sie nun – in aller Stille – des jungen Fußballers zu gedenken, der viel zu früh durch diesen tragischen Sportunfall von uns gegangen ist.“