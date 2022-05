Nach Brandserie in Dortmund : Haftstrafe und Drogentherapie für 35-Jährigen

Dortmund Die Staatsanwaltschaft klagt einen mutmaßlichen Brandstifter wegen 15 Taten an und wertet zwei Fälle sogar als Mordversuch. Nach 30 Verhandlungstagen sind sich alle einig: Ganz so war es nicht.

Ein 35-jähriger Mann aus Dortmund ist vom Dortmunder Landgericht wegen Beihilfe zum Bandendiebstahl und zur Brandstiftung zu vier Jahren und zwei Wochen Haft verurteilt worden. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft dem Mann 15 Brandstiftungen vorgeworfen und davon zwei Fälle sogar als versuchten Mord an zahlreichen Hausbewohnern klassifiziert. „Die Anklage ist aber ziemlich in sich zusammengeschmolzen“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Kelm in der Urteilsbegründung am Montag.