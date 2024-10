DNA-Spuren am Tatort Raubmord vor 38 Jahren in Dortmund – Angeklagter bestreitet

Im Prozess um einen mutmaßlichen Raubmord vor 38 Jahren hat der Angeklagte vor dem Landgericht in Dortmund die Vorwürfe bestritten. Der heute 56 Jahre alte Mann räumte zwar ein, einmal in der Wohnung des später Getöteten gewesen zu sein und dort in der Küche ein Trockentuch benutzt zu haben. Als er die Wohnung verlassen habe, habe der Mann aber noch gelebt.