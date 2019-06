Schaulustige behindern Polizei : Massenschlägerei in Dortmund - Molotowcocktails entzündet

Dortmund Nach einer Massenschlägerei sind in Dortmund drei Personen festgenommen worden. Die Gewalttätigen zündeten Molotowcocktails und flohen. Schaulustige behinderten die Arbeit der Polizei.

Etwa 80 Menschen waren am Montag in eine Massenschlägerei in Dortmund verwickelt. Dabei prügelten die Schläger laut Polizei mit Stuhlbeinen, Holzlatten und Werkzeugen aufeinander ein. Auch Molotowcocktails seien bei dem Vorfall in der nördlichen Innenstadt gezündet worden.