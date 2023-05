In Dortmund Messe „Dogs & Fun“ – Wettbewerbe für Rassehunde und Mischlinge

Mehr als 6000 Hunde gibt es Mitte Mai bei der Messe „Dogs & Fun“ in Dortmund zu sehen. Die 250 verschiedenen Rassen stellen sich in den Westfalenhallen der Bewertung von Zuchtrichtern, wie der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) am Donnerstag berichtete. Angemeldet seien Hunde aus ganz Europa, sagte der VDH-Geschäftsführer Leif Kopernik, aber beispielsweise auch Tiere aus den USA, Japan und Israel.