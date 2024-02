Schnitzeljagd per Instagram Mann versteckt Geldscheine in Dortmund – „Es ist der Reiz, der erste zu sein“

Ein Mann aus Dortmund lädt seit einigen Wochen zu einer Schnitzeljagd in Dortmund ein. Auf seinem Instagram-Account „Catch the Cash“ postet er Videos von Geldscheinen, die er in der Stadt versteckt. Darauf hat er den Namen seines Accounts mit Kugelschreiber notiert und das Datum, an dem er den Schein versteckt hat. Bisher sind es 5er und 10er.