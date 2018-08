Dortmund: Mann stirbt am Tag nach Badeunfall im Dortmund-Ems-Kanal

Dortmund Ein 37-Jähriger ist einen Tag nach einem Badeunfall im Dortmund-Ems-Kanal gestorben. Er hatte versucht, den Kanal zu durchschwimmen und war dabei untergegangen.

Der Mann war am Sonntag von einem Taucher der Feuerwehr aus viereinhalb Metern Tiefe geborgen und noch am Ufer reanimiert worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann am Montagvormittag in einem Krankenhaus.