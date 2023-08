Tat in Dortmund Mann sticht Ex-Partnerin nieder – Frau hatte bei Angriff Baby dabei

Ein 31-Jähriger soll in Dortmund seine ehemalige Lebensgefährtin niedergestochen haben, die während des Angriffs das gemeinsame Baby dabei hatte. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat am Sonntag, nach ihm wird gefahndet.