Festnahme : Mann mit Waffen auf Straße in Dortmund unterwegs

Berlin/Dortmund Im Dortmunder Stadtteil Eving haben Zeugen beobachtet, wie ein Mann mit verschiedenen Waffen die Straße entlang lief und auch jemanden bedrohte. Sie riefen die Polizei - und es kam zu einer Festnahme.

Am Mittwochabend ist ein Mann in Dortmund mit Waffen unterwegs gewesen und hat jemanden bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der 33 Jahre alte Dortmunder im Stadtteil Eving von Zeugen gesehen worden, als er mit verschiedenen Waffen auf der Straße lief und auch eine andere Person bedrohte. Die Zeugen riefen die Polizei, die den Mann in einem Hinterhof an der Hessischen Straße festnehmen konnte.