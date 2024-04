Dortmund Mann mit Stichverletzungen auf Gehweg – Mordkommission ermittelt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Dortmund hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Auf einem Gehweg war am Sonntagabend ein 41-Jähriger mit mehreren Stichverletzungen gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Die Rettungskräfte konnten eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Die Tathintergründe waren zunächst unklar.